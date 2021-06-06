"Кримнашист" Хабіб Шаріпов не зміг виступити в Одесі

Автор хіта "Ягода малинка" Хабіб Шаріпов мав виступити в Одесі в суботу, 5 червня. Однак концерт російського співака, який встиг "засвітитися" в окупованому Криму, скасували.

Про те, що Хабібу Шаріпову не вдалося дати концерт в Одесі, повідомив громадський активіст Сергій Стерненко. Наприкінці травня саме він звернув увагу громадськості на те, що напередодні артист розважав публіку в Криму та Донецьку.

До теми Після концертів у Донецьку та Криму: автор хіта "Ягода малинка" зібрався до України

Так, організатори заходу в Одесі добровільно зупинили продаж квитків, хоч СБУ не заборонила "кримнашисту" в'їзд в Україну.

Заклад, де мав проходити концерт, почав анонсувати зовсім іншу подію. Сам Хабіб Шаріпов постив фоточки з Москви. Він в Одесу не приїхав,

– зауважив Сергій Стерненко.

Однак автор хіта "Ягода малинка" все ж може з'явитися в Україні. Річ у тому, що на 22 червня в нього запланований концерт у Жовтневому палаці в Києві. На думку Стерненка, Шаріпов повторить долю Глюкози, якій заборонили в'їзд на три роки.

Хабіб Шаріпов не зміг виступити в Одесі: дивіться відео онлайн

До слова, концертний тур Україною скандального репера Morgenshtern теж зірвався. Наприкінці квітня він загримів у перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України. На заборону в'їзду він, що не дивно, відреагував дуже емоційно. Згодом у СБУ пояснили причини такого рішення: