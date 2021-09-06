У Г'ю Джекмана з "Людей Ікс" помер батько

Голлівудський актор Г'ю Джекман поділився сумною новиною. Його батько Кріс Джекман помер у понеділок, 6 вересня. За прикрим збігом обставин в Австралії цього дня відзначають День батька.

Зірка фільмів "Люди Ікс" Г'ю Джекман повідомив, що батько помер рано-вранці. Він не став розкривати причину смерті. Схоже, Кріс Джекман пішов з життя від старості, адже його наймолодшому зірковому сину – 52 роки.

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У перші години Дня батька мій тато мирно помер. І хоч є глибокий смуток, я сповнений вдячністю та любов'ю. Мій батько був видатною людиною. Він присвятив життя своїй родині, роботі та вірі,

– щемливо написав Г'ю Джекман.

"Я молюся, щоб зараз він знайшов спокій у світі з Богом", – додав голлівудський актор.

Прощальний допис Г'ю Джекман доповнив фото покійного батька, на якому він зображений сам. Схоже, зірка хоче, щоб його тата запам'ятали життєрадісним чоловіком, адже навіть на цьому кадрі він усміхається.

Батько Г'ю Джекмана – Кріс Джекман / Фото з інстаграму актора

Як передає Hello, Г'ю Джекман був близький з татом. У 60-х роках його батьки емігрували в Австралію з Великої Британії, а згодом – розлучилися. 8-річний хлопець і двоє його братів залишились жити з батьком, а дві сестри – повернулись у Велику Британію з мамою.

Зірка "Людей Ікс" неодноразово заявляв, що тато навчив його всього – проявляти повагу до інших, наполегливо працювати, ніколи не припиняти рости й розвиватися. З мамою Ґрейс Вотсон Г'ю Джекман примирився лише у віці 43 років.