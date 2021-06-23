На сцену Жовтневого палацу виходили Анна Стоянова, Станіслав Ольшанський і Катерина Діденко. Благодійний балет з захватом дивилися й знаменитості, які прийшли разом із дітьми.

До теми Білосніжка та сім гномів: чоловік Катерини Кухар презентує благодійний балет

Зірки на балеті "Білосніжка та сім гномів"

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов організував благодійний балет, щоб зібрати кошти на реставрацію сцени Жовтневого палацу. Його підтримали колеги, які з радістю прийшли на виставу. Серед гостей в залі були присутні:

телеведуча Валентина Хамайко з донькою;

призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова з учнями з "Академії гімнастики Анни Різатдінової";

дружина Юрія Ткача з донькою;

телеведуча Поліна Неня з дітьми;

танцівниці Ілона Гвоздьова та Єлизавета Дружиніна.



Валентина Хамайко з донькою / Фото пресслужби



Анна Різатдінова з учнями з "Академії гімнастики Анни Різатдінової" / Фото пресслужби



Поліна Неня з дітьми / Фото пресслужби



Ілона Гвоздьова та Єлизавета Дружиніна / Фото пресслужби

Балет "Білосніжка та сім гномів"

Головна танцівниця цього балету Анна Стоянова поділилася, що партія Білосніжки достатньо складна, адже її героїня практично ніколи не йшла зі сцени. Це фізично дуже важко. Проте дівчина отримала неймовірний заряд від глядачів і від їхніх позитивних емоцій.



Анна Стоянова в балеті "Білосніжка та сім гномів" / Фото пресслужби



Балет "Білосніжка та сім гномів" / Фото пресслужби



Балет "Білосніжка та сім гномів" / Фото пресслужби

Ще одна учасниця балету Катерина Діденко зізналася, що дуже любить грати на сцені для дітей: "Хоча в цьому спектаклі в мене була роль негативного персонажа, але я його дуже люблю. Партія технічна, яскрава. Завжди після цього спектаклю в ролі мачухи відзначаю для себе: якщо маленькі діти починають боятися мене, чи плачуть, коли бачать, то я свою роль добре зіграла".



Катерина Діденко в балеті "Білосніжка та сім гномів" / Фото пресслужби