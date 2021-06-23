На сцену Октябрьского дворца выходили Анна Стоянова, Станислав Ольшанский и Екатерина Диденко. Благотворительный балет с восторгом смотрели и знаменитости, которые пришли вместе с детьми.

К теме Белоснежка и семь гномов: муж Екатерины Кухар презентует благотворительный балет

Звезды на балете "Белоснежка и семь гномов"

Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов организовал благотворительный балет, чтобы собрать средства на реставрацию сцены Октябрьского дворца. Его поддержали коллеги, которые с радостью пришли на спектакль. Среди гостей в зале присутствовали:

телеведущая Валентина Хамайко с дочкой;

призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова с учениками из "Академии гимнастики Анны Ризатдиновой";

жена Юрия Ткача с дочкой;

телеведущая Полина Неня с детьми;

танцовщицы Илона Гвоздева и Елизавета Дружинина.



Валентина Хамайко с дочкой / Фото пресс-службы



Анна Ризатдинова с учениками из "Академии гимнастики Анны Ризатдиновой" / Фото пресс-службы



Полина Неня с детьми / Фото пресс-службы



Илона Гвоздева и Елизавета Дружинина / Фото пресс-службы

Балет "Белоснежка и семь гномов"

Главная танцовщица этого балета Анна Стоянова поделилась, что партия Белоснежки достаточно сложная, ведь ее героиня практически никогда не уходила со сцены. Это физически очень тяжело. Однако девушка получила невероятный заряд от зрителей и от их положительных эмоций.



Анна Стоянова в балете "Белоснежка и семь гномов" / Фото пресс-службы



Балет "Белоснежка и семь гномов" / Фото пресс-службы



Балет "Белоснежка и семь гномов" / Фото пресс-службы

Еще одна участница балета Екатерина Диденко призналась, что очень любит играть на сцене для детей: "Хотя в этом спектакле у меня была роль отрицательного персонажа, но я его очень люблю. Партия техническая, яркая. Всегда после этого спектакля в роли мачехи отмечаю для себя: если маленькие дети начинают бояться меня, или плачут, когда видят, то я свою роль хорошо сыграла".



Екатерина Диденко в балете "Белоснежка и семь гномов" / Фото пресс-службы