Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу розмістила свій гостьовий будинок на Airbnb: як він виглядає

Популярна акторка Гвінет Пелтроу неочікувано зареєструвала свій будинок у Монтесіто, штат Каліфорнія, на популярному сайті Airbnb. Голлівудська зірка пропонує всім охочим переночувати у її гостьовому будинку.

Про це Гвінет Пелтроу спочатку повідомила в інстаграмі. Згодом її будиночок дійсно з’явився на сайті Airbnb.

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Гвінет Пелтроу виставила будинок на Airbnb

Зірка про своє рішення оголосила неочікувано. Шанувальники були в захваті від цієї новини.

У Airbnb була блискуча ідея зробити світ трохи менш самотнім, тому я запрошую вас переночувати в моєму гостьовому будинку в Монтесіто,

– сказала Гвінет.

Акторка зазначила, що спочатку гості будуть для неї незнайомцями, але вона сподівається "знайти спільні інтереси за смачною їжею".

Пелтроу в соцмережі опублікувала відео-екскурсію розкішним будинком, у якому є дров'яний камін, ванна, комфортний задній двір і басейн.

Як виглядає гостьовий будинок Гвінет Пелтроу / Фото з Airbnb

Але це далеко не всі послуги. Гості також можуть отримати набір оздоровчих продуктів Patrow's Goop, сеанс трансцендентальної медитації з гідом і "вечерю від шеф-кухаря" у винному залі Пелтроу за участю самої господині та її чоловіка.

"Сподіваюся прийняти вас у себе найближчим часом", – так кінозірка закінчила відеооголошення.

Заявки на бронювання гостьового будинку Пелтроу можна почати бронювати з 10 ранку 15 серпня за тихоокеанським стандартним часом.

До слова, у 2021 році на онлайн-сервісі Airbnb з'явилося оголошення про можливість оренду будинку із фільму "Сам удома", але лише на одну ніч. Фасад будівлі навіть прикрашали до різдвяних свят.

Також для бронювання на Airbnb доступний будинок у Брентвуді, який став відомий завдяки популярному американському серіалу Принц з Беверлі-Гіллз. Особняк знайомий фанатам серіалу як приватний будинок дядька Філа та тітки Вівіан.