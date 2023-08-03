Об этом Гвинет Пэлтроу поначалу сообщила в инстаграмме. Впоследствии ее домик действительно появился на сайте Airbnb.

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Гвинет Пэлтроу выставила дом на Airbnb

Звезда о своем решении объявила неожиданно. Поклонники были в восторге от этой новости.

У Airbnb была блестящая идея сделать мир чуть менее одиноким, поэтому я приглашаю вас переночевать в моем гостевом доме в Монтесито,

– сказала Гвинет.

Актриса отметила, что сначала гости будут для нее незнакомцами, но она надеется "найти общие интересы за вкусной едой".

Пелтроу в соцсети опубликовала видео-экскурсию по роскошному дому, в котором есть дровяной камин, ванная, комфортный задний двор и бассейн.

Как выглядит гостевой дом Гвинет Пэлтроу / Фото с Airbnb

Но это далеко не все сервисы. Гости также могут получить набор оздоровительных продуктов Patrow's Goop, сеанс трансцендентальной медитации с гидом и ужин от шеф-повара в винном зале Пэлтроу с участием самой хозяйки и ее мужа.

"Надеюсь принять вас у себя в ближайшее время", – так кинозвезда закончила видеообъявление.

Заявки на бронирование гостевого дома Пелтроу можно начать бронировать с 10 утра 15 августа по тихоокеанскому стандартному времени.

К слову, в 2021 году на онлайн-сервисе Airbnb появилось объявление о возможности аренды дома из фильма "Сам дома", но только на одну ночь. Фасад здания даже украшали к рождественским праздникам.

Также для бронирования на Airbnb доступный дом в Брентвуде, ставший известным благодаря популярному американскому сериалу Принц из Беверли-Гиллз. Особняк знаком фанатам сериала как частный дом дяди Фила и тети Вивиан.