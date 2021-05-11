Випивала сім днів на тиждень, – Гвінет Пелтроу ледь не спилася на карантині

Оскароносна американська акторка Гвінет Пелтроу заявила, що карантин погано позначився на її звичках. Зірка випивала сім днів на тиждень та харчувалася лише пастою і хлібом.
48-річна Гвінет Пелтроу, яка пропагує здоровий спосіб життя, здивувала фанів несподіваною заявою. Вона розповіла, що на карантині захопилася алкоголем. Акторка не напивалася до безпам'ятства, однак перехиляла келих щодня, а тоді тягнулася до цигарок.
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Я випивала сім днів на тиждень, готувала макарони і їла хліб. Я абсолютно зійшла з рейок,
– поділилася акторка.
Однак пила Гвінет Пелтроу не який-небудь алкоголь, а авторський коктейль – Buster Paltrow. Напій з віскі з кіноа, лимонним соком та кленовим сиропом вона назвала на честь дідуся. Варто зазначити, що акторка зовсім не шкодує про свої погані карантинні звички.
"Якщо чесно, то я навіть часом сумую за тим періодом життя", – заявила знаменитість.
Додамо, не лише Гвінет Пелтроу захопилася алкоголем на карантині:
- зіркове подружжя Міли Куніс та Ештона Кутчера випустило "карантинне вино". Кошти від продажу зіркового напою перерахували благодійним організаціям, які сприяли боротьбі з COVID-19.
- колишня голлівудська пара Бред Пітт та Анджеліна Джолі випустила нове рожеве шампанське. Ще 2011 року актори придбали у Франції замок Міраваль з великими виноградниками. Вино від експодружжя спробувала й українська ведуча Леся Нікітюк.