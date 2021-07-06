Гвен Стефані показала, яким було таємне весілля: фото

Американська співачка Гвен Стефані таємно вийшла заміж за свого колегу Блейка Шелтона, з яким заручилася минулого року. Тепер новоспечена дружина оприлюднила декілька кадрів, де показала найяскравіші моменти особливого дня.

Гвен Стефані приголомшила шанувальників новими знімками. Вона таємно вийшла заміж і про це розповіла лише через декілька днів. На урочистому святі були присутні лише найближчі наречених.

До теми Гвен Стефані таємно вийшла заміж

Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона

Знаменитості не влаштовували гучного святкування. Натомість вони запросили найрідніших у спільний маєток. Там Шетлон спеціально побудував капличку, щоб зі своєю обраницею обмінятися обітницями.

На особистій сторінці в інстаграмі Стефані опублікувала зворушливе та романтичне фото, яке зробили саме біля цієї каплички. Пара довго чекала на цей день, тому насолоджувалася кожним моментом.



Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона / Фото з інстаграму Гвен Стефані

Не обійшлося на святкуванні й без пристрасних поцілунків та величезного весільного торта.



Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона / Фото з інстаграму Гвен Стефані

Однак увагу прихильників найбільше привернув весільний образ знаменитості. Для однієї з найважливіших подій у житті Гвен обрала сукню, що зверху мала корсет без рукавів, а знизу була пишна фатінова спідниця. Таке вбрання співачка поєднала з довгими чоботами на високих підборах.

Волосся Стефані зібрала ззаду і довершила зачіску розкішною фатою. На обличчі вона зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і яскравою червоною помадою на губах. Серед прикрас її образ доповнювали браслети, сережки та підвіска.



Весілля Гвен Стефані та Блейка Шелтона / Фото з інстаграму Гвен Стефані



Гвен Стефані у весільній сукні / Фото з інстаграму Гвен Стефані