Гвен Стефани ошеломила поклонников новыми снимками. Она тайно вышла замуж и об этом рассказала лишь через несколько дней. На торжественном празднике присутствовали лишь самые близкие молодоженов.

К теме Гвен Стефани тайно вышла замуж

Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Знаменитости не устраивали шумного празднования. Вместо этого они пригласили родных в общее имение. Там Шетлон специально построил часовню, чтобы со своей избранницей обменяться обетами.

На личной странице в инстаграме Стефани опубликовала трогательное и романтичное фото, которое сделали именно возле этой часовни. Пара долго ждала этот день, поэтому наслаждалась каждым моментом.



Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона / Фото из инстаграма Гвен Стефани

Не обошлось на сабантуе и без страстных поцелуев и огромного свадебного торта.



Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона / Фото из инстаграма Гвен Стефани

Однако внимание поклонников больше всего привлек свадебный образ знаменитости. Для одного из важнейших событий в жизни Гвен выбрала платье, которое сверху имело корсет без рукавов, а снизу была пышная фатиновая юбка. Такой наряд певица соединила с длинными сапогами на высоком каблуке.

Волосы Стефани собрала сзади и дополнила прическу роскошной фатой. На лице она сделала макияж с блестящими тенями на веках и яркой красной помадой на губах. Среди украшений ее образ дополняли браслеты, серьги и подвеска.



Свадьба Гвен Стефани и Блейка Шелтона / Фото из инстаграма Гвен Стефани