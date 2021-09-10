Гурт TVORCHI презентував новий альбом ROAD та готується до масштабного шоу у столиці

Епатажний український гурт з Тернополя TVORCHI випустив свій четвертий студійний альбом під назвою ROAD. Окрім виходу альбому, музиканти відзначають ще одну важливу подію – свій перший великий концерт у Києві.

Про вихід нової платівки гурт TVORCHI повідомляв ще за кілька тижнів до релізу. Сингл Falling став першим треком, що увійшов до нового альбому ROAD, та вже підкорив тікток мережу.

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Щодо нових пісень, то слухачі зможуть почути наступні 10 треків:

Intro Road

Electrify

Alive

Crush

Code

Troublemaker

Іди сюда

Loco

Dance on the Beat

Варто додати, що торішній альбом виконавців 13 Waves отримав нагороду "Альбом року" на премії YUNA.

Перший сольний концерт TVORCHI

Музиканти вирішили оригінально презентувати свою нову платівку, зігравши концерт на Київському велотреку 17 вересня – через тиждень після релізу. Артисти обіцяють не лише здивувати не тільки локацією, а й сценою, яка повторить силуети велотреку, а також лазерними інсталяціями.

Немає більш ідеального майданчика для проведення нашого шоу ROAD, ніж Київський велотрек. Це місце з історією і характером, яке розкриється по-новому, коли зазвучить нашими треками. Ми запрошуємо кожного розділити з нами вечір 17 вересня, бо це буде дійсно особлива зустріч,

– зазначив колектив.

Головним меседжем нової платівки ROAD стало гасло – не жити від цілі до цілі, а насолоджуватися своєю дорогою щомиті. Саме таку філософію, на думку артистів, повинна сповідувати молодь. Тому й локація для концерту була вибрана не випадково – Київський велотрек вже давно є епіцентром молодіжної мекки, де урбан межує з архітектурними пам’ятками, а дорога і є головним сенсом.



Гурт TVORCHI презентує альбом ROAD на Київському велотреку / Фото з фейсбуку гурту