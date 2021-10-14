Зйомки кліпу "ПМ'ТЙ" проходили ще у травні 2021 року в рамках проєкту "Натхнення Сходу". Музиканти там були вже не вперше, адже до цього були в місті на початку бойових дій. Для запису кліпу вони вирішили туди повернутись, адже що може бути більш символічним, ніж боротьба за власне щастя, кажуть артисти.

До слова Рок-гурт KARNA презентував надихаючий кліп-комікс до Дня захисників України: відео

Вибір міста з'єднався і з тематикою пісні – поки світ хитається, всі ми робимо своє, про щось мріємо і когось любимо – на цих трьох черепах і тримається щастя. І, якою б чорною не ставала темрява за вікном, нам залишається тільки діяти, мріяти і любити,

– йдеться в описі відео

Над відео працювали режисер Віктор Придувалов і оператор Ярослав Пілунський, з яким групу об'єднує багаторічна співпраця. У головній ролі знялася волонтер і доброволець-парамедик Аліна Михайлова, з якою раніше 24 канал мав інтерв'ю.

Зазначимо, що трек "ПМ'ТЙ" увійде в новий, восьмий альбом, реліз якого запланований на осінь 2021 року.

ТНМК – ПМ'ТЙ: дивитись відео онлайн

Зокрема гурт привітав у мережі усіх захисників та захисниць України з їхнім святом:

"Дякуємо усім українським захисникам і захисницям за ваш вклад у наше мирне небо. Не тільки сьогодні. Завжди! Слава Україні!".

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і захоплюємось вами. Слава Україні! Героям Слава!