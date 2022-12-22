Гурт ТІК довів до сліз піснею "Журавлі", яку написала підписниця з інстаграму: чуттєве відео
Джерело:ТІК
ТІК презентував пісню та кліп "Журавлі". Це присвята всім, хто віддав життя за Україну. Якщо не враховувати перезапуск треку "Люби ти Україну", то це перший реліз гурту з початку повномасштабної війни.
В основі пісні "Журавлі" вірш "Присвята загиблому солдату" поетеси Анни Осадчої. Вона надіслала його Віктору Бронюку в інстаграм, а він дописав приспів та музику з фортепіано, акустичною гітарою, перкусією та трубою.
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Гурт ТІК довів до сліз піснею "Журавлі"
Назву "Журавлі" обрали неспроста. Фронтмен гурту ТІК нагадує, що, за легендою, саме з журавлями душі загиблих воїнів повертаються до своїх домівок.
Хоч пісня вийшла сумна, зате дійсно щира і близька кожному. Коли ми розпочали репетиції, зізнаюся, ледве вдавалось стримати клубок у горлі. За час війни, на жаль, всі ми втратили багатьох рідних і друзів. На полі бою загинув син дружини нашого барабанщика Роман Ратушний. Під час окупації Чернігівщини на власному подвір'ї від влучання "Граду" загинув тесть нашого бас-гітариста,
– зі щемом поділився Віктор Бронюк.
Новий кліп гурту ТІК зняв режисер Роман Веркулич, з яким гурт співпрацює вже багато років. У чорно-білому відео дві сюжетні лінії – концерт Бронюка для загиблих героїв та та образи їхніх рідних. У кульмінації кліпу воїн ЗСУ постає в образі розіп'ятого Ісуса Христа.
ТІК – Журавлі: дивіться відео онлайн
Публіка не стримує сліз від релізу:
- "Слухаю і плачу, так гарно. Слава всім героям. Хай спочивають з Богом, а живі будуть під захистом Божої Матері";
- "Дуже сумна і красива пісня. Слухаю зі сльозами на очах";
- "Дякую, Вікторе, за таку пісню та кліп! Сльози з перших хвилин";
- "Дякую, пісня, на жаль, зараз дуже доречна";
- "Текст, виконання, кліп шедевральні. Браво Віктору, автору та режисерам. Сльози на очах, сумна пісня, але, на жаль, це правда нашого сьогодення".