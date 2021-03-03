Гурт The Hardkiss презентував нову пісню "Обійми": неочікуваний образ Юлії Саніної

Джерело:ютуб The Hardkiss
Український рок-гурт The Hardkiss представив нову пісню "Обійми", яка стане саундтреком до однойменного українського фільму. Зйомки відео проходили у Київському метрополітені.
Режисером відео стала Катя Царик, яка перемістила усі події в один з вагонів метро. У ньому люди традиційно їдуть у своїх справах, але між ними "розгоряється іскра" і вони дають волю почуттям.
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Не може не привернути увагу імідж солістки гурту, адже з романтичної та часто футуристичної героїні кліпів вона перетворилась у справжню рокерку. Замість свого довгого волосся їй одягнули короткий чорний парик, обличчя підкреслили ніжним макіяжем, а стиліст підідбрав для неї спокусливий чорний комбінезон з розрізами у зоні талії та на нозі. Шанувальники залишились в захваті від того, що Юлія Саніна може бути такою різною і красивою водночас.
The Hardkiss – Обійми: дивитись відео онлайн
Текст пісні "Обійми" The Hardkiss:
Я скучила за цим поглядом
Хлоп’ячим, нестримним, палким
Гарячим, солодким поглядом
Виноградним
Я скучила за цими кроками
Коридорами слів
Словами добрими, добрими
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Я розплела усі загадки
Розбила залізні замки
Аби тільки ти зумів мене
Розпізнати
Мої думки, мої забавки
Так низько мої руки
Нам не вистачало практики
Обійми – гарячі
Слова – холодне золото
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити
Обійми – гарячі
Нам краще мовчати
Обійми – гарячі
Чому ж без них так холодно
В твоїх очах себе шукати і не бачити