Як повідомили музиканти в мережі, ідея зробити відео виникла після обговорення з "хорошим другом" і режисером українського походження Єнсеном Ноеном, який став автором кліпу.

До слова Культурна перемога: хто ще, окрім Біллі Айліш, Pink Floyd, Måneskin, присвятили пісні українцям

Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, це розбило нам серце, ми відчули безсилля. Вплив на маленьких дітей і сім’ї був особливо руйнівним і викликав у нас бажання чимось допомогти,

– поділились учасники гурту.

Пісня має назву Wake Me Up (When This Nightmare's Over) – "Розбудіть мене (Коли закінчиться цей жах)". Музиканти зазначили, що неймовірно задоволені роботою талановитої української команди, в результаті чого вийшло "таке чуйне, емоційне музичне відео". У відеоролику показано, як з початком війни сім'я розлучається, оскільки батько йде на фронт, а дівчинка з мамою залишаються в укритті та страждають від бомбардувань.

Simple Plan – Wake Me Up: дивитись відео онлайн

Усі гроші, отримані від музичного кліпу, музиканти Simple Plan передадуть UNICEF для допомоги сім'ям, які постраждали від війни в Україні.