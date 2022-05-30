Гурт Scorpions на концерті в Польщі підтримав Україну: промовисте відео
Джерело:"Польське радіо"
Культовий німецький рок-гурт Scorpions виступив у Кракові. Концерт відбувся на TAURON Arena Kraków. Під час виступу артистів глядачі в залі розгорнули 50-метрові прапори Польщі та України.
У Польщі люди не припиняють демонструвати солідарність з Україною. Цього разу поляки висловили підтримку друзям з України на концерті гурту Scorpions. Музиканти приєдналися до шанувальників.
Дивіться також Річард Гір уперше заспівав: Джамала показала щемливі відео з концерту на підтримку України
Гурт Scorpions підтримав Україну
Концерт колективу в Кракові відбувся 28 травня. Там колектив надав прихильникам величезні прапори України та Польщі, які розгорнули на знак підтримки країн-друзів. Шанувальники згодом з'єднали прапори, показавши єдність наших народів. Поляки за час повномасштабного вторгнення Росії показали, що справді є друзями, які ніколи не залишать у біді.
Зі сцени музиканти Scorpions висловили підтримку українським біженцям, які були вимушені покинути рідні домівки через війну, яку розпочала Росія. Артисти виконали баладу "Wind of Change", в якій ще раніше змінили слова про Москву на слова про Україну. Відтепер ніякої Москви, замість російської столиці – Україна. Музиканти заспівали: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна".
Scorpions в Польщі підтримали Україну: дивіться відео онлайн
Світові зірки підтримують Україну
- Майкл Дуглас підтримав Україну і вручив нагороду дружині ув’язненого в Криму Владислава Єсипенка.
- Міла Йовович на благодійний вечір amfAR одягнула сукню від українського бренду Lever Couture.
- Шерон Стоун на Каннський кінофестиваль одягнула синьо-жовтий костюм.
- Події в Україні розривають моє серце, – Еллен Дедженерес пожертвувала українцям значну суму коштів.
- 93 образи в синьо-жовтих кольорах: німець Франк Вайлд підтримує Україну з першого дня війни.
- Річард Гір продав своє раритетне авто, щоб підтримати Україну. Переміг в аукціоні користувач під ніком Cfloyd, який погодився заплатити за автомобіль 31 750 доларів.
- Актор Лієв Шрайбер в Давосі сказав: "Україна обов'язково переможе, це лише "питання часу".
- Британські музиканти Гаррі Стайлс та Yungblud виступили з синьо-жовтими прапорами в різних куточках планети – один на сольнику в Нью-Йорку, інший на концерті у Відні.