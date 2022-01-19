Гурт Kalush водив козу в трамваї та щедрував у метро: курйозні відео

У Водохресний святвечір, 18 січня, гурт Kalush влаштував театральне дійство у громадському транспорті Києва. Репери водили справжню козу в трамваї та щедрували в метро.

Хлопці з гурту Kalush родом з Івано-Франківщини, тож шанують українські традиції. У них заведено щедрувати на другий Святий вечір, 18 січня. Так, репери зробили це в Києві. Щоправда, не ходили від хати до хати, а заспівали в трамваї та метро.

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Ми тут з козою і з пацанами з Orchestra мчимо на трамваї,

– завив лідер Kalush Олег Псюк.

Згодом музиканти спустились у підземку й защедрували у переповненому вагоні метро. Вони навіть зібрали гроші, цукерки та печиво, а на одній зі станцій влаштували батл з іншим вертепом.

На їхнє дійство з піснями й танцями зійшлося чимало людей. На завершення Kalush виконав щедрівку "Щедрий вечір, добрий вечір" у новому сучасному аранжуванні.

Kalush защедрував у київському метро / Відео з інстаграму гурту