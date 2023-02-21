Kalush Orchestra змінили костюми та анонсували перший англомовний трек: захопливі фото
Український гурт Kalush Orchestra, який переміг минулого року на Євробаченні, виступив у Парижі. Під час концерту артисти з’явилися на сцені у нових костюмах та анонсували англомовний трек.
У Франції гурт виступив напередодні нового туру Америкою, який розпочнеться вже у березні. Там вони влаштували сюрприз для фанів – заспівали новий англомовний трек, який незабаром почують всі, пише 24 Канал.
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Kalush Orchestra змінили образи
Під час концерту в Парижі Kalush Orchestra з’явилися на сцені у нових костюмах. Гурт вирішив більш осучаснити свої образи, але в той же час – залишили традиційні українські елементи, як свою візитку.
- Лідер гурту Олег Псюк також зняв кептар та одягнув стилізовану орнаментом сорочку.
- Тимофій Музичук, який грає на сопілці, змінив гуцульський стрій на стилізовану орнаментом куртку та шапку.
- Загалом в учасників Kalush Orchestra тепер в усіх схожий орнамент в одязі.
Як виглядають артисти у нових костюмах / Фото пресслужби
Kalush Orchestra анонсували англомовний трек
Ще одним сюрпризом для відвідувачів концерту стала прем’єра нової англомовної пісні, вихід якого Kalush Orchestra анонсували разом з кліпом на 3 березня. Це перша англомовна робота гурту.
Про що новий трек? Гурт заспіває про зміни, а от які саме – не розкривають, кажуть, що фанати зможуть почути вже незабаром.
Нагадаємо, у березні гурт відвідає нові міста США з концертами: Клівленд, Огайо (9 березня), Орландо, Флорида (10 березня), Детройт, Мічиган (11 березня), Атланта, Джорджія (12 березня) та Остін, Техас (16 березня).
До слова, в січні гурт Kalush Orchestra випустили яскравий кліп на "Щедрий вечір", який зняли у Штатах. У ролику несподівано з'явився й Арнольд Шварценеггер – на початку ролика звучать його мотиваційні слова. Це потужне послання для всього українського народу.