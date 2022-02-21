Гурт KALUSH на "Голосі країни" виконав пісню "Додому" з учасницею проєкту: зворушливе відео

Ймовірні представники України на Євробаченні-2022 гурт KALUSH став гостем "сліпих прослуховувань" вокального проєкту "Голос країни". Там артисти підтримали одну з учасниць.

Улюбленці публіки виступили разом із Веронікою Слюзалек, яка для "сліпих прослуховувань" обрала пісню KALUSH – "Додому".

Цікаво Голос країни 12 сезон 5 випуск: сюрприз від гурту Kalush та неочікуване повернення Тіни Кароль

KALUSH на "Голосі країни"

26-річна киянка пише музику, в якій поєднує регі, поп, рок та етніку. Вероніка обожнює міксувати так, як ніхто цього не очікує. В оригінальному стилі вона створила вже понад 40 треків.

На вокальне шоу дівчина прийшла з піснею KALUSH та Skofka – "Додому". Зворушливий виступ виконавиця присвятила бабусі, яка завжди поруч і підтримує, приїхала з нею на кастинг. Виконання Вероніки змусило одразу чотирьох тренерів натиснути кнопки. Слюзалек вирішила продовжити участь у проєкті в команді Потапа.

Після того, як учасниця зробила свій вибір, на сцену вийшли KALUSH та Skofka. Вони підтримали Вероніку та разом із нею заспівали "Додому".

KALUSH на Вероніка Слюзалек на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Зазначимо, гурт KALUSH став не єдиним зірковим гостем 5 випуску "Голосу". На сцену вокального шоу повернулася Тіна Кароль, яка тривалий час була незмінною тренеркою. У 12 сезоні вона прийшла підтримати авторку свого треку "Найти своих", яка вирішила боротися за право участь в проєкті. Як це було – дивіться за посиланням.