Любимцы публики выступили вместе с Вероникой Слюзалек, которая для "слепых прослушиваний" выбрала песню KALUSH – "Додому".

Интересно Голос страны 12 сезон 5 выпуск: сюрприз от группы Kalush и неожиданное возвращение Тины Кароль

KALUSH на "Голосе страны"

26-летняя киевлянка пишет музыку, в которой сочетает регги, поп, рок и этнику. Вероника обожает миксовать так, как никто этого не ожидает. В оригинальном стиле она создала уже больше 40 треков.

На вокальное шоу девушка пришла с песней KALUSH и Skofka – "Додому". Трогательное выступление исполнительница посвятила бабушке, которая всегда рядом и поддерживает, приехала с ней на кастинг. Исполнение Вероники заставило сразу четырех тренеров нажать кнопки. Слюзалек решила продолжить участие в проекте в команде Потапа.

После того, как участница сделала свой выбор, на сцену вышли KALUSH и Skofka. Они поддержали Веронику и вместе с ней спели "Додому".

KALUSH и Вероника Слюзалек на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Отметим, группа KALUSH стала не единственным звездным гостем 5 выпуска "Голоса". На сцену вокального шоу вернулась Тина Кароль, которая долгое время была неизменным тренером. В 12 сезоне она пришла поддержать автора своего трека "Найти своих", которая решила бороться за право участие в проекте. Как это было – смотрите по ссылке.