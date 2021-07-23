Новий сингл від GannaBaby: гурт закликав не мовчати про проблеми ЛГБТ

Київський гурт GannaBaby представив фінальний сингл із майбутньої платівки НРА під назвою "Особливі". Кліп з легкою пляжною атмосферою присвятили не тільки гарячим літнім пригодам, а й темі ЛГБТ.

Відео, зняте на березі Київського моря, присвятили неприйняттю особистості та інакшості, зокрема ЛГБТ. Музиканти GannaBaby закликають не мовчати про проблеми цієї спільноти та вірять, що у будь-якому випадку переможе любов.

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Новий кліп GannaBaby

Режисерами відеороботи стали учасники колективу. "Особливі" – третій сингл, присвячений виходу нового альбому гурту, прем'єра якого запланована на жовтень цього року.

GannaBaby – "Особливі": дивіться відео онлайн

Що відомо про гурт GannaBaby

Раніше GannaBaby вже встигли наробити галасу зі своїми яскравими танцювальними кліпами ЛЖБЧ та "Класні лосіни". Кожен із них набрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube. Так само популярний і мерч GannaBaby до відео "Класні лосіни". Сьогодні його із задоволенням носять не лишень фани гурту, а й знамениті українські артисти – гурти "Хамерман Знищує Віруси", Dakh Daughters та Саша Таб.



GannaBaby / Фото пресслужби

Чимало здобутків й у реміксів на треки гурту:

ремікс "Класні Лосіни" від DJ Fizruk увійшов до топчарту радіостанції DJFM;

ремікс на ту ж пісню від DJ Braves Only – до чарту кращих треків 2020 року від радіостанції Kiss FM;

ремікс на трек ЛЖБЧ (Luckie Joe Mash Up) by Gonivo Records потрапив в активну прайм-тайм ротацію на радіостанції Kiss FM.

Пандемія не стала на заваді й живим виступам гурту. У перервах між карантинними обмеженнями музиканти розірвали Respublica Fest 2020, GogolFEST 2020 та взяли участь у всеукраїнському молодіжному марафоні "Відкривай Україну".