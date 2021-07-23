Видео, снятое на берегу Киевского моря, посвятили неприятию личности и инаковости, в частности ЛГБТ. Музыканты GannaBaby призывают не молчать о проблемах этого сообщества и верят, что в любом случае победит любовь.

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Новый клип GannaBaby

Режиссерами видеоработы стали участники коллектива. "Особливі" – третий сингл, посвященный выходу нового альбома группы, премьера которого запланирована на октябрь этого года.

GannaBaby – "Особливі": смотрите видео онлайн

Что известно о группе GannaBaby

Ранее GannaBaby уже успели наделать шуму со своими яркими танцевальными клипами ЛЖБЧ и "Класні лосіни". Каждый из них набрал больше 100 тысяч просмотров на YouTube. Так же популярен и мерч GannaBaby к видео "Класні лосіни". Сегодня его с удовольствием носят не только фаны группы, но и знаменитые украинские артисты – группы "Хамерман Знищує Віруси", Dakh Daughters и Саша Таб.



GannaBaby / Фото пресс-службы

Немало достижений и у ремиксов на треки группы:

ремикс "Класні Лосіни" от DJ Fizruk вошел в топ-чарт радиостанции DJFM;

ремикс на ту же песню от DJ Braves Only – в чарт лучших треков 2020 года от радиостанции Kiss FM;

ремикс на трек ЛЖБЧ (Luckie Joe Mash Up) by Gonivo Records попал в активную прайм-тайм ротацию на радиостанции Kiss FM.

Пандемия не помешала и живым выступлениям группы. В перерывах между карантинными ограничениями музыканты разорвали Respublica Fest 2020, GogolFEST 2020 и приняли участие во всеукраинском молодежном марафоне "Открывай Украину".