"На фронті дуже гаряче": "Антитіла" поділились моторошним відео одного дня з передової

Український гурт "Антитіла" та Тарас Тополя нещодавно святкували дні народження. Але їхнє "свято" на війні було перерване пораненими й загиблим побратимом.

Музиканти з гурту "Антитіла" продовжують захищати Україну та доводити, що зірки в лавах тероборони та ЗСУ не розважаються чи роблять фото. На офіційній сторінці вони опублікували відео, де показали хроніки війни.

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Як "Антитіла" "святкували" день народження

Відео зняли з початку та до кінця важливого дня для гурту. Спершу музикантів привітали з річницею створення колективу, а Тараса Тополю – з днем народження. Їм вручили кульки та святковий торт з цифрами "35" – стільки років днями виповнилось лідеру гурту.

Однак святкова й добра атмосфера тривала недовго – потім Тарас Тополя з іншими військовими надавав медичну допомогу пораненим побратимам й відвозив їх до госпіталю.

Чотири поранених солдати у нашій машині зараз. Ми стабілізували їхній стан та зараз їдемо до госпіталю. Дуже гаряче сьогодні. Погода сьогодні гаряча й на фронті також дуже гаряче,

– поділився лідер гурту.

Наприкінці ролика музиканти з "Антитіл" показали побратима, життя якого забрали російські військові. Тарас Тополя був змушений його пальцями розблоковувати телефон, щоб зателефонувати дружині бійця та повідомити про втрату.

, Тарас Тополя зізнавався про загиблого українського воїна раніше. Він розповідав, що тоді не вірилося, що таке відбувається насправді.

Як минув день народження Тополі та "Антитіл": відео 18+ (не рекомендуємо для перегляду вразливим і неповнолітнім)

Реакцію мережі не довелось довго чекати. Користувачі зізнаються, що ролик довів їх до сліз: