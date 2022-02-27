Грузин Іраклі Макацарія підняв український прапор на знак підтримки: зворушливе відео

27 лютого 2022 , 21:30
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Джерело:

інстаграм Іраклі Макацарія

Грузинський підприємець та учасник кількох українських шоу опублікував відео на підтримку України. Він поділився, що готовий висвітлювати всі події, які відбуваються в Україні.

Україну підтримують у різних куточках світу. Іраклі Макацарія також виступив на підтримку українців. Відповідним відео він поділився з підписниками в інстаграмі.

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Іраклі Макацарія підтримав українців

Бізнесмен опублікував відео, в якому підняв український прапор.

Нехай Бог допомагає вам. І обов'язково буде перемога. Слава Україні! Героям Слава!
– сказав під час цього Макацарія.

Також він повідомив, що готовий поширювати інформацію про правдиві події в Україні.

"Якщо потрібно допомогти розповсюдити якусь інформацію, будь ласка, пишіть мені прямо! Завтра будемо підключати у прямий ефір нашої передачі моїх друзів та знайомих з усієї України, щоб максимально розповсюджувати інформацію про той кошмар, який зараз відбувається!" – додав чоловік.

Іраклі Макацарія підтримує Україну: дивіться відео

Зауважимо, Іраклі Макацарія брав участь у кількох українських розважальних проєктах: "Холостяк" 6 сезон, "Танці з зірками" та "Зважені та щасливі".

Грузія та Україна

  • Нагадаємо, ще до вторгнення Росії в Україну на грузинському телебаченні телеведуча заговорила солов'їною та висловила підтримку нашому народові.
  • Влада Грузії вирішила не накладати санкції на Росію після початку повномасштабної війни. Та після цього десяток тисяч грузинів вийшли на мітинг проти лідерів країни.
  • Додамо, що Грузія за схожим сценарієм постраждала від російської агресії у 2008 році.

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Автор: Марія Касій