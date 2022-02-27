Грузин Іраклі Макацарія підняв український прапор на знак підтримки: зворушливе відео

Грузинський підприємець та учасник кількох українських шоу опублікував відео на підтримку України. Він поділився, що готовий висвітлювати всі події, які відбуваються в Україні.

Україну підтримують у різних куточках світу. Іраклі Макацарія також виступив на підтримку українців. Відповідним відео він поділився з підписниками в інстаграмі.

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Іраклі Макацарія підтримав українців

Бізнесмен опублікував відео, в якому підняв український прапор.

Нехай Бог допомагає вам. І обов'язково буде перемога. Слава Україні! Героям Слава!

– сказав під час цього Макацарія.

Також він повідомив, що готовий поширювати інформацію про правдиві події в Україні.

"Якщо потрібно допомогти розповсюдити якусь інформацію, будь ласка, пишіть мені прямо! Завтра будемо підключати у прямий ефір нашої передачі моїх друзів та знайомих з усієї України, щоб максимально розповсюджувати інформацію про той кошмар, який зараз відбувається!" – додав чоловік.

Іраклі Макацарія підтримує Україну: дивіться відео

Грузія та Україна

Нагадаємо, ще до вторгнення Росії в Україну на грузинському телебаченні телеведуча заговорила солов'їною та висловила підтримку нашому народові.

Влада Грузії вирішила не накладати санкції на Росію після початку повномасштабної війни. Та після цього десяток тисяч грузинів вийшли на мітинг проти лідерів країни.

Додамо, що Грузія за схожим сценарієм постраждала від російської агресії у 2008 році.

, Іраклі Макацарія брав участь у кількох українських розважальних проєктах: "Холостяк" 6 сезон, "Танці з зірками" та "Зважені та щасливі".

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