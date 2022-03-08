Гроші не пахнуть: "Роксолана" Мер'єм Узерлі знялась для російського глянцю
Джерело:Інстаграм акторки
Поки в Україні йде війна з російськими окупантами, яких засуджує багато знаменитостей і взагалі весь цивілізований світ, деякі з зірок ігнорують наступ Росії й на відміну від колег не хочуть позбавляти себе заробітку у країні-агресорі. Так вчинила акторка Мер'єм Узерлі.
Мер'єм Узерлі відома через свою роль Насті Лісовської у серіалі "Величне століття. Роксолана". У кіно Узерлі зіграла легендарну українку, яка з турецької полонянки стала Роксоланою – улюбленою дружиною султана Сулеймана Пишного.
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Ймовірно, акторці однаково, що коїться в Україні після того, як Росія розпочала тут війну. 5 березня у своєму інстаграмі Узерлі опублікувала фото, зроблені для російського журналу Hello. Акторка з'явилась на обкладинці видання за березень – квітень 2022 року.
Мер'єм Узерлі знялась для російського глянцю / Фото з інстаграму акторки
Реакція мережі
- "Я розчарувалась у тобі, Мер'єм"
- "Як акторка ти мені подобаєшся. Але серйозно, Росія? Саме зараз, коли українські діти гинуть через несправедливу агресії Росії проти України? Ця війна, викликана росіянами, жахлива"
- "Припиніть підтримувати російські медіа! Допоможіть Україні!"
- "Тепер я здогадуюсь, як виглядає з твого боку підтримка України"
- "Ой-ой-ой, зіграла українку, а зараз в російському журналі".
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