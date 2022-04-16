Грошей з людей не беремо, – Наталка Карпа розповіла, як віддала свій будинок сім'ї з Харкова

З Києва Наталка Карпа виїхала за кілька днів до 24 лютого. Спочатку вона жила в батьків у Львові, а згодом переїхала до сестри в маленьке містечко в області. Тоді як у невеликому літньому будинку поселила сім'ю з Харкова.

Через повномасштабну війну Львівщина стала прихистком для тисяч людей зі східних і центральних областей. Наталка Карпа теж пожертвувала свій будинок для переселенців.

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Як Наталка Карпа віддала свій будинок переселенцям

У співачки є маленька нерухомість у Львівській області. Це літній будиночок площею 30-40 квадратних метрів, куди вони приїжджають садити картоплю та квіти. Зараз він не пустує, у ньому живе сім'я з Харкова з місячною дитиною.

Зараз ми там поселили сім'ю з Харкова. Коли я побачила, що сім'я з місячною дитинкою не має де зупинитися, навіть ці мінімальні умови не могла не запропонувати. Звісно, що грошей з людей не беремо,

– розповіла Наталка Карпа.

Як з'ясувалося, сім'я з Харкова – не перші переселенці, які живуть у будинку зірки. Мама Карпи навіть піджартовує, що вона "ще той логіст".

Наталка Карпа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як Наталка Карпа волонтерить у Львові

У перші тижні війни, коли черги на кордоні з Польщею були шалені, Наталка Карпа з двоюрідною сестрою, в якої оселилася з донькою Златою, годувала жінок і дітей на пунктах пропуску.

Ми готували гарячі страви, пекли пиріжки та їхали до лінії кордону, де були автобуси, які возили жінок з дітьми на піші переходи,

– пригадала артистка.

Згодом, коли потік біженців зменшився, Наталка Карпа долучилася до логістики. Зараз, наприклад, збирає гроші на два пікапи для хлопців з тероборони Києва.

"Кожен щось має робити на своєму місці. Я щодня прокидаюся й пишаюся тим, що живу в один час з такими людьми, які майстерно б'ються в повітряних боях, тримають зброю, роблять зачистки, атакують російські сайти тощо. Навіть уявити не можу, як це все складно", – висловилася співачка, чоловік якої теж воює в батальйоні ветеранів.

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