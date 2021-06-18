Григорій Решетник зачарував сімейним фото з дружиною та синами

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник поділився новим сімейним фото, на якому зображений разом із дружиною Христиною та трьома синами. Зіркова сім'я теплого літнього вечора відправилася на прогулянку в парк.

Григорій Решетник часто показує шанувальникам яскраві моменти з життя. Особливу увагу приділяє сім'ї. У стрічці інстаграм-сторінки ведучого є багато фотографій з коханою та нащадками.

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Нове сімейне фото Решетників

Григорій Решетник після насиченого робочого дня відправився на прогулянку з найріднішими. Зіркова сім'я побувала в одному з київських парків і зачарувала неймовірно красивим фото.

Ведучий разом із трьома синами – Олександром, Іваном і Дмитром, дружиною Христиною позували, сидячи на лавочці. На обличчях усіх сяяли усмішки. Вони обожнюють ось такі теплі літні вечори, якими можуть насолодитися, нікуди не поспішаючи.

"На прогулянці зі своїми улюбленими!", – написав Решетник під фото.



Григорій Решетник з дружиною і синами / Фото з інстаграму Григорія Решетника

У коментарях підписники Решетника залишають багато приємних слів на адресу знаменитої сім'ї.