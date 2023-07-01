"Не розумію показухи": Решетник заступився за дружину після критики – як відреагували в мережі

Григорій Решетник заступився за дружину Христину після того, як пару розкритикували за поїздку на концерт. Та реакція мережі залишилась неоднозначною.

Христина Решетник вже відповіла хейтерам на критику з приводу поїздки на концерт Бейонсе. Тепер про це висловився і телеведучий Григорій Решетник.

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Григорій Решетник заступився за дружину

Шоумен показав спільне фото з дружиною та поділився, що щасливий нагоді здійснити її мрію.

Моя королева. Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію та подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший. Твоя витривалість, сміливість, чесність, порядність, працездатність і відданість рідній країні – захоплюють і закохують у тебе ще більше рідних, шанувальників,

– написав Григорій Решетник.

Ведучий додав, що не дасть образити дружину: "Продовжуй бути відкритою, працювати, створювати, жити, надихаючи оточуючих. Люблю тебе. І завжди пам’ятай, що доки я поруч – тебе ніхто не образить, а якщо спробує… ми щось придумаємо".



Григорій та Христина Решетники / Фото з інстаграму ведучого

Христина Решетник подякувала чоловіку у коментарях: "Дуже дякую тобі за підтримку, любов, віру і надійне, сильне плече".

Щоправда, думки у мережі знову розділилися. Багато хто досі не розуміє, навіщо хвалитися відпочинком у мережі.

"Це образа і неповага до людей які зараз на війні!!! Захищають ваші дупи";

"Не розумію цієї показухи. Як дивитись на ваші відпочинки й здійснення мрій вдовам чи хлопцям, які воюють. Ясно, що треба жити життя, але можна і скромнішими бути, без показухи";

"Кому потрібні такі фото? Жінки лишилися без чоловіків, синів, батьків, братів – а ви все розхвалюєте свою пару! Бажаю вам щастя, але досить себе піарити, не час";

"Недоречно! Щастя любить тишу! Кажіть це своїй дружині наодинці! Не треба засмучувати й дратувати тих кому зараз пощастило менше! Вам не вистачає толерантності";

"Чому ви маєте право ображати військових, вдів? Нещасних, хто залишився без домівок, плювок кожному українцю?! Нудить від таких як ви, аморальні, Україна в крові, а ви, показушники, тільки це і можете робити, хоч одну справу добру покажіть, ви чоловік в тилу, то поводьтесь як чоловік, чому ваших дітей захищають хлопці, а ви жируєте".

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