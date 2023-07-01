Кристина Решетник уже ответила хейтерам на критику по поводу поездки на концерт Бейонсе. Теперь об этом высказался и телеведущий Григорий Решетник.

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Григорий Решетник вступился в жену

Шоумен показал совместное фото с женой и поделился, что счастлив возможность осуществить ее мечту.

Моя королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране – восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников,

– написал Григорий Решетник.

Ведущий добавил, что не даст обидеть жену: "Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит, а если попробует… мы что-нибудь придумаем".



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма ведущего

Кристина Решетник поблагодарила мужчину в комментариях: "Очень спасибо тебе за поддержку, любовь, веру и надежное, сильное плечо".

Правда, мнения в сети снова разделились. Многие до сих пор не понимают, зачем хвастаться отдыхом в сети.

"Это обида и неуважение к людям, которые сейчас на войне! Защищают ваши задницы";

"Не понимаю этой показухи. Как смотреть на ваши отдых и воплощение мечтаний вдовам или ребятам, которые воюют. Ясно, что надо жить жизнь, но можно и скромнее быть, без показухи";

"Кому нужны такие фото? Женщины остались без мужчин, сыновей, родителей, братьев – а вы все расхваливаете свою пару! Желаю вам счастья, но достаточно себя пиарить, не время";

"Неуместно! Счастье любит тишину! Говорите это своей жене наедине! Не надо огорчать и раздражать тех, кому сейчас повезло меньше! Вам не хватает толерантности";

"Почему вы имеете право оскорблять военных, вдов? Несчастных, кто остался без домов, плевок каждому украинцу?! Тошнит от таких как вы, безнравственные, Украина в крови, а вы, показушники, только это и можете делать, хоть одно дело доброе покажите, вы мужчина в тылу, то ведите себя как мужчина, почему ваших детей защищают ребята, а вы жируете".

Другие же поклонники поддерживают звездных супругов: