Незмінний ведучий найромантичнішого шоу країни організував для дружини зворушливий сюрприз – вечерю при свічках. Щоправда, не в ресторані, а вдома на кухні.
Гаряча тема Святослав Вакарчук вперше прокоментував народження сина
Час для романтики подружжя знайшло, коли вклало дітей спати. Так, 37-річний Григорій Решетник накрив по-чоловічому скромний стіл з солодощами, а замість вина приготував каву.
На вечерю Христина одяглась святково, як на справжнє побачення. На ній була кокетлива біла сукня з дрібним квітковим принтом. Свій look вона довершила лаконічним браслетом і ланцюжком з підвіскою.
Коли діти сплять, багатодітні батьки не сплять,
– прокоментувала дружина Решетника у своєму інстаграмі.
Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Христини Решетник
Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Христини Решетник
На відео, яке ведучий "Холостячки" опублікував у мережі, його пів мільйонна аудиторія чи не вперше побачила не лише ніжність, а й пристрасть між подружжям. Після вечері вони влаштували романтичні танці у вітальні.
Фани не стримали свого захвату від чуттєвого відео й засипали подружжя компліментами в коментарях:
- "Приклад стосунків, які повинні бути в сім'ї";
- "Яка чудова сім'я, милуюся";
- "Дякуємо за гарний приклад";
- "Які ніжні й водночас пристрасні стосунки";
- "Ви – приклад кохання".