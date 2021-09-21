Незмінний ведучий найромантичнішого шоу країни організував для дружини зворушливий сюрприз – вечерю при свічках. Щоправда, не в ресторані, а вдома на кухні.

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Час для романтики подружжя знайшло, коли вклало дітей спати. Так, 37-річний Григорій Решетник накрив по-чоловічому скромний стіл з солодощами, а замість вина приготував каву.

На вечерю Христина одяглась святково, як на справжнє побачення. На ній була кокетлива біла сукня з дрібним квітковим принтом. Свій look вона довершила лаконічним браслетом і ланцюжком з підвіскою.

Коли діти сплять, багатодітні батьки не сплять,

– прокоментувала дружина Решетника у своєму інстаграмі.

Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Христини Решетник

Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Христини Решетник

На відео, яке ведучий "Холостячки" опублікував у мережі, його пів мільйонна аудиторія чи не вперше побачила не лише ніжність, а й пристрасть між подружжям. Після вечері вони влаштували романтичні танці у вітальні.

Фани не стримали свого захвату від чуттєвого відео й засипали подружжя компліментами в коментарях: