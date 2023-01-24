Дружина Григорія Решетника зізналася, якою мовою вони спілкуються вдома
Джерело:Христина Решетник
Дружина зіркового ведучого Григорія Решетника поспілкувалася з прихильниками в інстаграмі. Чи справді у її сім'ї розмовляють українською мовою – дізнавайтеся далі.
Після повномасштабного вторгнення багато відомих людей, які раніше були російськомовними, перейшли на українську. Григорій та Христина Решетники на публіці здебільшого спілкувалися українською мовою.
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Підписників зіркової дружини цікавило, чи й з дітьми говорять рідною мовою. В інстаграм-сторіс Христина відповідала на питання й наголосила, що вдома спілкуються між собою лише українською. Ба більше, якщо батьки кажуть якесь слово неправильно, то сини одразу виправляють.
Тільки українська. А діти, якщо почують якесь слово "не таке", виправляють. З останнього, Ваня каже: "Мам, не "тюрьма", а "в'язниця". Ти ж не москаль,
– пригадала Решетник.
Якою мовою вдома говорять Решетники / Скриншот інстаграм-сторіс Христини
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