Великдень на Мальдівах: Григорій Решетник замилував святковим фото з сім'єю

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник вже понад тиждень відпочиває на Мальдівах з дружиною і трьома синами. На райському курорті сім'я святкує Великдень. Вони поділилися милим кадром, для якого позували у повному складі.
Цього року сім'я Решетників порушила родинну традицію та не відправилася до церкви освячувати великодній кошик. Замість кропіткої підготовки до одного з найголовніших релігійних свят в Україні в них довгоочікувана відпустка на Мальдівах. З нагоди Великодня вони знялися на тлі океану всі разом.
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Сімейне фото Решетників з Мальдівів
На заході сонця Григорій Решетник, його дружина Христина і троє синів похизувалися засмагою, яку встигли отримати за понад тиждень відпустки. Кохана ведучого позувала у стильній ніжно-рожевій сукні з глибоким декольте та вишитими рукавами. Пляжний образ вона завершила капелюшком від знаменитого українського дизайнера Руслана Багінського.
Сам Григорій Решетник постав у картатих шортах і сірій футболці, а на плечах тримав 5-місячного сина Олександра. Малюк здобув свою першу засмагу в одному з найкрасивіших місць світу.
Старші сини подружжя – Дмитро та Іван – фотографувалися у family look. На хлопцях довгі жовті майки та кепки. Судячи з фото, для сімейних кадрів вони позують неохоче.
Вітаємо всіх вас зі святом. Любіть себе, оточуючих і життя, будьте щасливими,
– лаконічно привітав Григорій Решетник.
Григорій Решетник з сім'єю на Мальдівах / Фото з інстаграму ведучого
Додамо, на Мальдівах дружина Григорія Решетника вже встигла продемонструвати кілька фантастичних літніх аутфітів. Багатодітна матуся Христина Решетник:
- хизувалася фігурою у яскравому образі – короткій різнобарвній сукні;
- захоплювала образом у трендовому зеленому костюмі;
- позувала у відвертому бікіні лілового кольору.