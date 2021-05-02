Великдень на Мальдівах: Григорій Решетник замилував святковим фото з сім'єю

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник вже понад тиждень відпочиває на Мальдівах з дружиною і трьома синами. На райському курорті сім'я святкує Великдень. Вони поділилися милим кадром, для якого позували у повному складі.

Цього року сім'я Решетників порушила родинну традицію та не відправилася до церкви освячувати великодній кошик. Замість кропіткої підготовки до одного з найголовніших релігійних свят в Україні в них довгоочікувана відпустка на Мальдівах. З нагоди Великодня вони знялися на тлі океану всі разом.

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Сімейне фото Решетників з Мальдівів

На заході сонця Григорій Решетник, його дружина Христина і троє синів похизувалися засмагою, яку встигли отримати за понад тиждень відпустки. Кохана ведучого позувала у стильній ніжно-рожевій сукні з глибоким декольте та вишитими рукавами. Пляжний образ вона завершила капелюшком від знаменитого українського дизайнера Руслана Багінського.

Сам Григорій Решетник постав у картатих шортах і сірій футболці, а на плечах тримав 5-місячного сина Олександра. Малюк здобув свою першу засмагу в одному з найкрасивіших місць світу.

Старші сини подружжя – Дмитро та Іван – фотографувалися у family look. На хлопцях довгі жовті майки та кепки. Судячи з фото, для сімейних кадрів вони позують неохоче.

Вітаємо всіх вас зі святом. Любіть себе, оточуючих і життя, будьте щасливими,

– лаконічно привітав Григорій Решетник.

Григорій Решетник з сім'єю на Мальдівах / Фото з інстаграму ведучого

Додамо, на Мальдівах дружина Григорія Решетника вже встигла продемонструвати кілька фантастичних літніх аутфітів. Багатодітна матуся Христина Решетник: