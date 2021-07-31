Найвищий градус, – Григорій Решетник розповів про почуття Злати Огнєвіч на "Холостячці"

Український телеведучий Григорій Решетник в інтерв'ю розповів про зйомки нового сезону "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. Він зізнався, що співачка вже закохалась.

Успішний шоумен та ведучий романтичного проєкту "Холостячка" Григорій Решетник розповів про зйомки другого сезону "Холостячки". Він заявив, що вже відзнята більша частина шоу.

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Григорій Решетник про почуття на проєкті

Телеведучий поділився, що у 2 сезоні буде більше випусків, а значить, більше чоловіків, побачень та емоційних подій.

Чесно кажучи, я не перестаю захоплюватися нашою головною героїнею. Незважаючи на стриманий сценічний образ, вона дуже емоційна. І, повірте, сезон буде спекотним. Такий дорослий, красивий сезон,

– зізнався Григорій.

Решетник додав, що учасники проєкту також більш дорослі й самодостатні, у порівнянні з попереднім сезоном. У деяких чоловіків навіть вже є діти. Також ведучий відповів, чи Злата Огнєвіч вже закохана.

Мені здається, так. Причому, навіть не в одного чоловіка – у дівчат так буває. Фаворити змінюються щодня. Та й Злата вміє в себе закохувати. Зараз як раз її почуття переростають у щось більше, і, як завжди, у фіналі героїні належить складний вибір, – наголосив шоумен.

"Знаєте, в зйомках ми підійшли до такого етапу, коли в почуттях найвищий градус. Вже визначилися кілька фаворитів, які можуть підкорити серце Злати, але нічого стверджувати неможливо. Насправді я як людина, яка вже десять років задіяна в романтичному реаліті, можу сказати, що виводити якісь формули кохання і закономірності не виходить. Щоразу це особистий вибір самого героя", – підкреслив Григорій Решетник.

Зазначимо, що Злата Огнєвіч і сама стверджувала, що їй може сподобатися одразу декілька чоловіків. Щоб краще відчувати учасників шоу, вона не буде забороняти собі поцілунки.