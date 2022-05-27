Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернуть "Холостяк-12"
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Чимало українців шукають відраду у розважальних проєктах та фільмах, тому почали цікавитись, коли окрім "Єдиних новин" вони зможуть побачити невипущений 12 сезону "Холостяка". Решетник відповів лаконічно – одразу після перемоги.
Новий сезон шоу "Холостяк-12" був запланований на 4 березня, 19:00, на телеканалі СТБ. Традиційно тисячі українських жінок і чоловіків повинні були зібратись у п'ятницю, аби спостерігати за популярним реаліті-шоу, проте у цей час українці рятувались від вибухів та окупації росіян, які жорстоко вдерлись на українську територію.
До слова Замість прем'єри "Холостяка": де Алекса Топольського застала війна та чим він займається зараз
Коли повернеться шоу "Холостяк"
Незмінний ведучий шоу в інстаграмі дружини Христини відповів на питання у сторіс, коли ж українцям чекати на довгоочікувану вечірку-знайомство Алекса Топольського – головного героя 12 сезону – і учасниць проєкту.
Григорій заявив, що шоу повернеться після перемоги України у війні. На думку Решетника, бойові дії закінчаться вже цієї осені.
"Легендарне шоу продовжиться вже цієї осені одразу після перемоги", – припустив Решетник.
Раніше Григорій зізнався, що сумує за роботою на телебаченні, і має надію, що скоро українці повернуться та розслабляться перед екранами телевізорів:
Наперед перепрошую за невійськову тематику посту, але я дуже скучив за своєю роботою. Грандіозними та феєричними проєктами, за неймовірними професіоналами, командами, з якими мені довелось та ще доведеться працювати. За вами, мої улюблені та шановані глядачі. Розумію, що зараз ще не час розважального телебачення… Але знаєте, я відчуваю всім серцем і вірю, що скоро запанує мир на нашій землі, ми переможемо та повернемося до повноцінного ефіру!"
- Зазначимо, що телеканал СТБ завершив зйомки 12-го сезону проєкту "Холостяк" ще в січні 2022 року. А за 2 місяці постпродакшену мала відбутись прем'єра, проте її відклали на невизначений час через війну в Україні.
- Зараз на паузі також перебувають десятки інших розважальних шоу, зокрема "Голос країни". Останній, п'ятий випуск 12 сезону відбувся 20 лютого – за 4 днів до моторошних подій в Україні.