Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернуть "Холостяк-12"

Чимало українців шукають відраду у розважальних проєктах та фільмах, тому почали цікавитись, коли окрім "Єдиних новин" вони зможуть побачити невипущений 12 сезону "Холостяка". Решетник відповів лаконічно – одразу після перемоги.

Новий сезон шоу "Холостяк-12" був запланований на 4 березня, 19:00, на телеканалі СТБ. Традиційно тисячі українських жінок і чоловіків повинні були зібратись у п'ятницю, аби спостерігати за популярним реаліті-шоу, проте у цей час українці рятувались від вибухів та окупації росіян, які жорстоко вдерлись на українську територію.

До слова Замість прем'єри "Холостяка": де Алекса Топольського застала війна та чим він займається зараз

Коли повернеться шоу "Холостяк"

Незмінний ведучий шоу в інстаграмі дружини Христини відповів на питання у сторіс, коли ж українцям чекати на довгоочікувану вечірку-знайомство Алекса Топольського – головного героя 12 сезону – і учасниць проєкту.

Григорій заявив, що шоу повернеться після перемоги України у війні. На думку Решетника, бойові дії закінчаться вже цієї осені.

"Легендарне шоу продовжиться вже цієї осені одразу після перемоги", – припустив Решетник.

Раніше Григорій зізнався, що сумує за роботою на телебаченні, і має надію, що скоро українці повернуться та розслабляться перед екранами телевізорів:

Наперед перепрошую за невійськову тематику посту, але я дуже скучив за своєю роботою. Грандіозними та феєричними проєктами, за неймовірними професіоналами, командами, з якими мені довелось та ще доведеться працювати. За вами, мої улюблені та шановані глядачі. Розумію, що зараз ще не час розважального телебачення… Але знаєте, я відчуваю всім серцем і вірю, що скоро запанує мир на нашій землі, ми переможемо та повернемося до повноцінного ефіру!"