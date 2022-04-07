Григорій Решетник розповів, кого бачить новою героїнею "Холостячки": Готує для тероборони

Український ведучий Григорій Решетник разом із сім'єю перебуває на заході країни та веде інформаційну підтримку. Він розповів, що після перемоги глядачі обов'язково побачать шоу "Холостяк", а от хто буде новою героїнею "Холостячки" – невідомо.

Решетник зізнався, що нову героїню для шоу "Холостячка" режисери так і не знайшли перед війною, але зараз у нього є нові думки щодо цього.

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Мені самому цікаво, хто стане третьою "Холостячкою". Як глядачеві, мені було б цікаво побачити Дашу Астаф'єву. Відомо, що вона зараз допомагає хлопцям із тероборони – готує їжу, чистить картоплю на кухні. Або одну з тих дівчат-героїнь, які хоробро служать у ЗСУ,

– зізнався Григорій.

у першому сезоні "Холостячки" головною героїнею була, зараз вона перебуває з сином в ОАЕ. А в другому сезоні –, вона залишається в Україні та гастролює, аби підтримувати українських військових.

Щодо нового сезону "Холостяк" з Алексом Топольським, яке повинне було розпочатись 4 березня, але відтермінувалось через військові дії, то, за словами ведучого, воно обов'язково повернеться після перемоги.

"Холостяк" обов'язково повернеться до ефіру вже після перемоги. Але це не означає, що ми не можемо потроху повертати в наше життя моменти, які тішили нас раніше. Книжки, розмови, пісні – у кожного вони свої. Навіть телебачення, яке може об'єднати нас у гордості за своїх, дарувати позитивні емоції й робити тільки сильніше. Знаю, після нашої перемоги розпочнеться зліт українського патріотичного художнього та документального кіно, безлічі проєктів. Потрібно просто дочекатися. Я впевнений – перемога буде за нами!" – каже Решетник.

Зазначимо, що герой шоу Алекс Топольський публікує в інстаграмі мотивуючі дописи про силу Збройних Сил України та жорстокі дії окупантів, але сам не з'являється на публіці чи в мережі. Наразі невідомо, де перебуває герой шоу.



Алекс Топольський став героєм 12 сезону "Холостяка" / Фото з інстаграму чоловіка