Григорій Решетник показав нове фото з наймолодшим сином

Український телеведучий Григорій Решетник поділився новим фото з наймолодшим сином Олександром. Нещодавно зірковий татусь вперше показав його обличчя і тепер поширює спільні світлини.

Попри насичений робочий графік Григорій Решетник завжди знаходить час для сім'ї. Він часто проводить вихідні з дітьми, організовує спільні мандрівки та поширює красиві фотографії.

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Нове фото Григорія Решетника з сином

Ведучий опублікував у своєму інстаграмі світлину, де тримає маленького Олександра на руках. Селфі Григорій зробив в автомобілі. Ймовірно, чоловік чекав з малюком дружину Христину.

Сашко зображений на знімку у блакитній спортивній кофті. Решетник одягнув йому капюшон, що додало світлині особливого шарму. Видно, що ведучий насолоджується кожним моментом, який вдається провести з синами.

"Татко і син", – зворушливо підписав фото Григорій, додавши емоджі у вигляді синього сердечка.

У коментарях прихильники залишають багато приємних слів та зазначають, що Олександр схожий на свого татуся.