Григорій Решетник з дружиною побував у ресторані: фото зіркового подружжя
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина вихідні провели разом. Подружжя влаштувало романтичний вечір в ресторані.
Недільний вечір закохані провели в атмосферному закладі. На обличчях сяяли усмішки. У перерві між робою Решетники завжди знаходять час на романтику.
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Нове фото Григорія Решетника з дружиною
Подружжя позувало в одному з фешенебельних ресторанів Києва. Григорій одягнув чорні штани, піджак і білу сорочку. Поєднав одяг зі стильними кросівками.
Христина позувала поруч із коханим в чорних обтислих штанах, довгих лакованих чоботах. Також одягнула елегантну білу блузку та подовжений піджак у клітинку. В руці тримала стильну сумочку. Волосся багатодітна матуся вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках.
"Я і моя модель", – з любов'ю написав Григорій під знімком.
Христина та Григорій Решетники / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях прихильники засипали зіркову пару компліментами:
- "Неймовірні!"
- "Ідеальна пара!"
- "Дуже гарні!"
- "Ви чудові!"
- "Гарнюні!"