Воскресный вечер влюбленные провели в атмосферном заведении. На лицах сияли улыбки. В перерыве между трудом Решетники всегда находят время на романтику.

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Новое фото Григория Решетника с женой

Супруги позировали в одном из фешенебельных ресторанов Киева. Григорий надел черные брюки, пиджак и белую рубашку. Соединил одежду со стильными кроссовками.

Кристина позировала рядом с любимым в черных обтягивающих брюках, длинных лакированных сапогах. Также надела элегантную белую блузку и удлиненный пиджак в клетку. В руке держала стильную сумочку. Волосы многодетная мамочка уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках.

"Я и моя модель", – с любовью написал Григорий под снимком.



Кристина и Григорий Решетники / Фото из инстаграма ведущего

В комментариях поклонники засыпали звездную пару комплиментами: