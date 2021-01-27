90-річний Григорій Чапкіс розповів про самопочуття після госпіталізації

Українського хореографа Григорія Чапкіса нещодавно двічі госпіталізовували – спочатку в нього підозрювали коронавірус. Зараз у танцюриста триває процес реабілітації, проте здоров'я все ще підводить чоловіка.

Джерело: ТСН

За словами Григорія Чапкіса, він все ще не одужав від хвороби.

До слова 90-річний Григорій Чапкіс розповів про свій стан після повторної госпіталізації

Як почувається Григорій Чапкіс

90-річний хореограф був не багатослівним і зізнався, що почувається погано.

"Доброго нічого не скажу, почуваюся погано", – зазначив хореограф.

Чоловік зізнався, що відновлення після госпіталізації затягнулося і більше інформації він надасть, коли повністю одужає.

Що відомо про госпіталізацію Чапкіса?

19 грудня Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. У чоловіка була підозра на коронавірус, проте два ПЛР-тести показали негативний результат. Втім, задля безпеки інших пацієнтів та медпрацівників його ізолювали в окремій палаті.

У хореографа натомість виявили двобічну пневмонію. Лікування тривало більше двох тижнів і перед Новим роком його виписали з лікарні. Втім, 6 січня, напередодні Різдва, його госпіталізували, оскільки його легені все ще були в поганому стані. Тривалий час про самопочуття батька розповідав син Григорія – Грег Чапкіс.