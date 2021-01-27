Украинского хореографа Григория Чапкиса недавно дважды госпитализировали – сначала у него подозревали коронавирус. Сейчас у танцора продолжается процесс реабилитации, однако здоровье все еще подводит мужчину.

Источник: ТСН

По словам Григория Чапкиса, он все еще не выздоровел от болезни.

К слову 90-летний Григорий Чапкис рассказал о своем состоянии после повторной госпитализации

Как чувствует себя Григорий Чапкис

90-летний хореограф был не многословным и признался, что чувствует себя плохо.

"Хорошего ничего не скажу, чувствую себя плохо", – отметил хореограф.

Мужчина признался, что восстановление после госпитализации затянулось и больше информации он предоставит, когда полностью выздоровеет.

Что известно о госпитализации Чапкиса?

19 декабря Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. У мужчины было подозрение на коронавирус, однако два ПЦР-теста показали отрицательный результат. Впрочем, для безопасности других пациентов и медработников его изолировали в отдельной палате.

У хореографа зато обнаружили двустороннюю пневмонию. Лечение длилось более двух недель и перед Новым годом его выписали из больницы. Впрочем, 6 января, накануне Рождества, его госпитализировали, поскольку его легкие все еще были в плохом состоянии. Долгое время о самочувствии отца рассказывал сын Григория – Грег Чапкис.