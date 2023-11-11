Оголосили номінантів на премію Греммі-2024: чи є у списку Тіна Кароль
Джерело:Греммі
Американська академія звукозапису оприлюднила список номінантів на музичну премію Греммі-2024. Найбільше номінацій у співачки SZA.
10 листопада став відомий список номінантів на Греммі-2024. Виконавиця SZA номінована одразу в дев'яти категоріях: серед них "альбом року", "пісня року", "запис року", "найкраще R&B виконання" та інші.
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Серед артистів, у яких найбільше номінацій, є Victoria Monét – вона має можливість перемогти у 7 категоріях. 7 номінацій також у Phoebe Bridgers та Serban Ghenea. По 6 номінацій у Jack Antonoff, Джона Батіста, boygenius, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Олівії Родріго та Тейлор Свіфт.
До слова, Тейлор Свіфт побила рекорд Пола Маккартні та Лайонела Річі, ставши першою авторкою пісень, номінованою 7 разів на "пісню року". Біллі Айліш отримала чотири номінації на "запис року" – вона стала першою співачкою до 22 років з такою кількістю номінацій.
Фільм "Барбі" з його саундтреками теж б'є рекорди – 4 пісні зі стрічки номіновані на "найкращий саундтрек".
Українських артистів немає серед номінантів Греммі. Відомо, що на премію подавалися Тіна Кароль, кримськотатарський музикант Усейн Бекіров, Джамала та композитор Тарас Куценко. Водночас у Тіни Кароль є можливість перемогти у спеціальній номінації "Найкраща пісня для соціальних зрушень". Переможця оголосять безпосередньо на церемонії – вона відбудеться 4 лютого 2024 року.
Список номінантів Греммі
Запис року
Worship – Jon Batiste
Not Strong Enough – Boygenius
Flowers – Miley Cyrus
What Was I Made For? – Billie Eilish (із фільму "Барбі")
On My Mama – Victoria Monét
Vampire – Olivia Rodrigo
Anti-Hero – Taylor Swift
Kill Bill – SZA
Альбом року
Midnights – Taylor Swift
SOS – SZA
World Music Radio – Jon Batiste
The record – Boygenius
ENDLESS SUMMER VACATION – Miley Cyrus
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey
The Age Of Pleasure – Janelle Monáe
GUTS – Olivia Rodrigo
Пісня року
Billie Eilish – What Was I Made For? (із фільму "Барбі")
Dua Lipa – Dance the Night (із фільму "Барбі")
Jon Batiste - Butterfly
Lana Del Rey – A&W
Miley Cyrus – Flowers
Olivia Rodrigo – Vampire
SZA – Kill Bill
Taylor Swift – Anti-Hero
Найкращий новий артист
Gracie Abrams
Fred again..
Ice Spice
Jelly Roll
Coco Jones
Noah Kahan
Victoria Monét
The War And Treaty
Найкращий рок-перформанс
Sculptures Of Anything Goes – Arctic Monkeys
More Than A Love Song – Black Pumas
Not Strong Enough – Boygenius
Rescued – Foo Fighters
Lux Æterna – Metallica
Найкращий метал-перформанс
Bad Man Disturbed
Phantom Of The Opera – Ghost
72 Seasons – Metallica
Hive Mind – Slipknot
Jaded – Spiritbox
Найкраща рок-пісня
Angry – The Rolling Stones
Ballad Of A Homeschooled Girl – Olivia Rodrigo
Emotion Sickness – Queens Of The Stone Age
Not Strong Enough – boygenius
Rescued – Foo Fighters
Найкращий рок-альбом
But Here We Are – Foo Fighters
Starcatcher – Greta Van Fleet
72 Seasons – Metallica
This Is Why – Paramore
In Times New Roman... – Queens Of The Stone Age
Найкращий танцювальний поп-запис
Baby Don't Hurt Me – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray
Miracle – Calvin Harris, Ellie Goulding
Padam Padam – Kylie Minogue
One In A Million – Bebe Rexha & David Guetta
Rush – Troye Sivan
Найкраще музичне відео
I’m Only Sleeping – The Beatles
In Your Love – Tyler Childers
What Was I Made For? – Billie Eilish
Count Me Out – Kendrick Lamar
Rush – Troye Sivan