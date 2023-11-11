Мрію ніщо не зупинить, – Джамала вперше зізналась, що подавала заявку на Греммі

Учора став відомий список номінантів на Греммі-2024. Лише після цього Джамала зізналась, що теж подавала свою заявку, але її не номінували.

Тіна Кароль розповіла про заявку на Греммі задовго до оголошення номінантів. Водночас Джамала зізналась про це лише після оприлюднення списку. Вона подала свій альбом кримськотатарських пісень QIRIМ на номінацію "Найкращий міжнародний музичний альбом".

До слова Оголосили номінантів на премію Греммі-2024: чи є у списку Тіна Кароль

Джамала подавалась на Греммі

Співачка розповіла історії зі свого дитинства. Як вона народилась у маленькому селі, старалась переспівати касети Вітні Х'юстон і ставала на табурет, щоб виступати для гостей. Її чекало багато випробувань та розчарувань. Водночас виконавиця зізналась, що не забороняла собі мріяти про те, як колись розділить одну сцену з Бейонсе.

Чи думала я, що можу колись отримати Греммі в одній номінації з нею? Ні, тут навряд. Чому? Бо це її "народна музика", яку вона співає приблизно з того моменту, як я виступала на табуреті перед родичами,

– зауважила артистка.

Джамала додала, що рада принаймні тому, що була почутою з-поміж індійської та латиноамериканської музики.

"Хоч я і плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонг-листі Греммі Best Global Music Album разом з Shakti — це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Мрію ніщо не зупинить. Далі буде", – заінтригувала співачка.



Джамала подавала заявку на Греммі / Фото з інстаграму зірки

Хто номінований на Греммі

Найбільше номінацій забрала співачка SZA – вона має можливість перемогти одразу в дев'яти категоріях: серед них "альбом року", "пісня року", "запис року", "найкраще R&B виконання" та інші.

По 7 та 6 номінацій також у таких артистів: