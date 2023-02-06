Переможці Греммі-2023: чи отримала нагороду українка Таня Муіньо
5 лютого в Лос-Анджелесі відгриміла 65-та церемонія вручення головної музичної премії світу Греммі-2023. Зірковий бомонд зібрався у Crypto.com Arena, щоб отримати свої нагороди. Хто став володарем золотого грамофону цього року – дізнайтеся далі.
Серед ведучих Греммі-2023 була перша леді США Джилл Байден. Вона склала компанію знаменитостям, серед яких реперка Cardi B та актор Двейн Джонсон. Зірки сяяли на червоних доріжках, хизувалися розкішними образами та забирали заслужені нагороди, повідомляє 24 Канал.
До теми Джилл Байден стане ведучою Греммі-2023: до кого з зірок приєднається перша леді США
65 церемонія Греммі пройшла у Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі. Цього року не обійшлося без рекордів – Бейонсе стала найбільш номінованою артисткою. У неї 88 номінацій і статус артистки з найбільшою кількістю статуеток – 32. Переможці премії влаштували яскраве шоу наприкінці – у ньому взяв участь Гаррі Стайлз, Сем Сміт та інші тріумфатори.
Українка Таня Муіньо була номінована за найкраще музичне відео для Гаррі Стайлза, але, на жаль, не перемогла. Натомість статуетку здобула Тейлор Свіфт.
Переможці Греммі-2023
Запис року
ABBA – Don’t Shut Me Down
Адель – Easy on Me
Бейонсе – Break My Soul
Brandi Carlile Featuring Lucius – You and Me on the Rock
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Lizzo – About Damn Time
Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous
Steve Lacy – Bad Habit
Альбом року
ABBA – Voyage
Адель – 30
Bad Bunny – Un Verano Sin Ti
Бейонсе – Renaissance
Brandi Carlile – In These Silent Days
Coldplay – Music of the Spheres
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers
Lizzo – Special
Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)
Пісня року
Адель – Easy on Me
Бейонсе – Break My Soul
Bonnie Raitt – Just Like That
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
Gayle – ABCDEFU
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Lizzo – About Damn Time
Steve Lacy – Bad Habit
Тейлор Свіфт – All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
Найкращий новий виконавець
Anitta
Domi & JD Beck
Latto
Måneskin
Molly Tuttle
Muni Long
Omar Apollo
Samara Joy
Tobe Nwigwe
Wet Leg
Найкраще сольне попвиконання
Адель – Easy on Me
Bad Bunny – Moscow Mule
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Lizzo – About Damn Time
Steve Lacy – Bad Habit
Найкращий попдует або гурт
ABBA – Don’t Shut Me Down
Camila Cabello Featuring Ed Sheeran – Bam Bam
Coldplay & BTS – My Universe
Post Malone & Doja Cat – I Like You (A Happier Song)
Sam Smith & Kim Petras – Unholy
Найкращий традиційний вокальний попальбом
Diana Ross – Thank You
Kelly Clarkson – When Christmas Comes Around…
Michael Bublé – Higher
Norah Jones – I Dream of Christmas (Extended)
Pentatonix – Evergreen
Найкращий вокальний попальбом
ABBA – Voyage
Адель – 30
Coldplay – Music of the Spheres
Гаррі Стайлз – Harry’s House
Lizzo – Special
Найкраще музичне відео
Адель – Easy on Me
BTS – Yet to Come
Doja Cat – Woman
Гаррі Стайлз – As It Was
Kendrick Lamar – The Heart Part 5
Тейлор Свіфт – All Too Well: The Short Film
Найкращий музичний фільм
Адель – Adele One Night Only
Біллі Айліш – Billie Eilish Live at the O2
Джастін Бібер – Our World
Neil Young & Crazy Horse – A Band a Brotherhood a Barn
Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok Live Performance)
Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story
Найкраща рок-пісня
Brandi Carlile – Broken Horses
Оззі Осборн Featuring Jeff Beck – Patient Number 9
Red Hot Chili Peppers – Black Summer
Turnstile – Blackout
The War on Drugs – Harmonia’s Dream
Найкраща реп-пісня
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did
Future Featuring Drake & Tems – Wait for U
Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P
Jack Harlow Featuring Drake – Churchill Downs
Kendrick Lamar – The Heart Part 5