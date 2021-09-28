Граймс вперше прокоментувала розрив з Ілоном Маском

Канадаська співачка Граймс розсталась з відомим інжеренером та мільйонером Ілоном Маском. Через кілька днів після неочікуваної новини вона дала жартівливий коментар журналістам, пов'язавши його з колонізацією супутника Юпітера.

Стосунки пари Ілона Маска та Граймс тривали три роки. За цей час вони навіть встигли народити та виховати сина під ім'ям X Æ A-12. Втім, як і багато попередніх стосунків Ілона, ці відносини теж не увінчались довгостроковим успіхом. Але пара продовжує жити в одному будинку, аби спільно виховувати сина.

До слова Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс, яка народила йому сина

Граймс про розставання

Журналісти попросили Граймс прокоментувати розрив, на що та відповіла:

Я буду колонізувати Європу (один із місяців Юпітера, – Showbiz 24) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни,

– заявила артистка.



Граймс та Ілон Маск на Met Gala 2018 / Фото Getty Images

Що відомо про стосунки Ілона Маска з Граймс