"Готувалася до втечі": пластичний хірург про зміни в зовнішності Оксани Марченко

13 квітня Оксана Марченко звернулася до президентів України та Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка Віктора Медведчука. Громадськість звернула увагу не лише на слова, а й на зовнішність Марченко, яка за останній рік дуже змінилася.

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Пластичний хірург про зовнішність Оксани Марченко

На відео, яке опублікувала жінка, її важко впізнати. Пластичний хірург Григорій Стрикун розповів, що побачив результат декількох пластичних операцій, які дали поганий результат.

Риноплатика – кінчик носа піднятий, але відведений трохи лівіше від вертикальної осі. Це й свідчить про незадовільний результат.

– кінчик носа піднятий, але відведений трохи лівіше від вертикальної осі. Це й свідчить про незадовільний результат. Блефаропластика верхніх та нижніх повік – верхня виконана "агресивно", з надмірним висіченням шкіри та жирових тілець орбіти, що призвело до скелетизації орбіти – ефекту натягнутої шкіри на череп. Нижня – із пошкодженням функціональних волокон кругового м'яза ока та агресивним висіченням шкіри, що призвело до порушення закривання очей та формування "округлого" вирізу очного яблука з ефектом "риб'ячого ока". Через порушення мимовільного закриття очей тепер Оксані вимушено доводиться підіймати погляд вгору, щоб змочити очне яблуко. Це можна побачити у її відеозверненнях.

– верхня виконана "агресивно", з надмірним висіченням шкіри та жирових тілець орбіти, що призвело до скелетизації орбіти – ефекту натягнутої шкіри на череп. Нижня – із пошкодженням функціональних волокон кругового м'яза ока та агресивним висіченням шкіри, що призвело до порушення закривання очей та формування "округлого" вирізу очного яблука з ефектом "риб'ячого ока". Через порушення мимовільного закриття очей тепер Оксані вимушено доводиться підіймати погляд вгору, щоб змочити очне яблуко. Це можна побачити у її відеозверненнях. Видалення жирових тіл Біша – "впадання" щік всередину та ефект схудлого обличчя.

– "впадання" щік всередину та ефект схудлого обличчя. Надмірна доза ботоксу – повна відсутність міміки середньої та верхньої третини обличчя.

Григорій зауважив, що він не слідкував за зовнішністю Марченко й не може сказати, чи ці зміни відбулися раптово, чи поступово.

Але таку комбінацію операцій за один раз найчастіше використовують злочинці для зміни паспорта та втечі за кордон,

– підсумував хірург.