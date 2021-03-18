Джамала зізналась, чи буде робити пластичні операції

37-річна співачка Джамала після народження другого сина Селім-Гірая взялася боротися з зайвою вагою. Вона мріє позбутися 10 кілограмів завдяки правильному харчуванню та тренуванням. Зірка заявила, що наразі не готова до пластичних операцій та хірургічних втручань, однак не проти підкоригувати зовнішність в майбутньому.

Співачка Джамала стала гостею програми "Слава +" та поспілкувалася зі Славою Дьоміним на вкрай особисті теми. Одна з них – ставлення артистки до б'юті-ін'єкцій та пластичних операцій.

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Джамала про пластичні операції

Зірка запевнила, що наразі нічого не змінювала у своїй зовнішності й поки не планує, адже будь-яке хірургічне втручання її лякає. Однак вона схвалює пластичні операції, адже переконана, що дорослішати треба красиво. За приклад виконавиця поставила 51-річну голлівудську зірку Дженніфер Лопес, хоч та і стверджує, що не вдавалася до операцій та ботоксу.

Я нічого поки не змінювала, не знаю, чи прийде цей час. Я не знаю, що буде далі, як я буду змінюватися і що мені закортить зробити. Але я не проти, що жінка вміє дуже добре дорослішати. Ми всі бачимо, яка крута Дженніфер Лопес. Всі хочуть бути такими,

– поділилася Джамала.

Вона додала, що не буде приховувати жодних хірургічних втручань, якщо таки наважиться на них. На думку артистки, це безглуздо, адже "й так всі побачать".

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Зазначимо, в середини січня Джамала розпочала боротьбу з накопиченою "десяточкою". За кілька днів вона відправилася на відпочинок в Єгипет з молодшим сином і зізналася, що спокуса була на кожному кроці, проте вона намагалася дотримуватися дієти та режиму тренувань. На початку лютого артистка поділилася, що за два тижні скинула всього 800 грамів, але зуміла покращити всі показники організму – холестерин, вміст вітаміну D та інші. Яка вага зірки зараз, невідомо.