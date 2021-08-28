У готельний номер Ліндеманна з Rammstein навідались російські силовики

У ніч на 28 серпня у номер соліста Rammstein Тілля Ліндеманна прийшли російські правоохоронці. Сталося це в готелі в селі Завидово, що у Тверській області. Причину появи силовиків в апартаментах німецького рокера дізнавайтеся нижче.

Російські силовики у цивільному навідались у готельний номер лідера Rammstein нібито з метою перевірки, яка "проводилась у рамках заяви". Сам Тілль Ліндеманн був присутній під час нічного візиту правоохоронців.

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"Співробітники правоохоронних органів провели вночі слідчі заходи в кімнаті готелю в Завидово, де зупинився Ліндеманн", – йдеться в джерелі.

Згодом "Интерфакс" повідомив, що представники російських правоохоронних органів попередили Ліндеманна про обмеження на проведення масових заходів. Якщо артист відбувся попередженням, то його продюсеру Анару Рейбанду загрожує депортація. На нього завели адміністративну справу за порушення міграційного режиму, передає Mash.

Ліндеманну виписано припис про недопущення порушення антиковідних заходів у зв'язку з передбачуваним концертом у Тверській області, який планувався попри обмеження на проведення масових заходів,

– інформує джерело.

Усе тому, що соліст Rammstein є хедлайнером фестивалю "Макларин за Родину", який відбудеться 29 серпня. Масштабний захід у Тверській області організовує кандидат в обласний парламент Максим Ларін. Концерт нібито присвячений його ювілею.