Гордон, Дудь і Притула очолили рейтинг найпопулярніших блогерів в Україні: хто потрапив у 20-тку
Джерело:Internews Ukraine
З року в рік вплив блогерів на суспільство зростає: люди все частіше "заходять" у ютуб чи гортають стрічку інстаграму, аніж вмикають телевізор. Так, з'явився рейтинг найпопулярніших блогерів в Україні. Як не дивно, його очолив журналіст Дмитро Гордон, а серед лідерів знайшлось місце й скандальному Шарію.
Завдяки щорічному опитуванню "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа" вдалось визначити блогерів, за якими українці слідкували найбільше впродовж 2021 року. Найбільше серед них журналістів, однак не менш популярними є політики та громадські активісти.
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Рейтинг найпопулярніших блогерів
- інтерв'юер і телеведучий Дмитро Гордон – 18 відсотків;
- журналіст і відеоблогер Юрій Дудь – 11 відсотків;
- шоумен і громадський діяч Сергій Притула – 10 відсотків;
- блогер та ексжурналіст Анатолій Шарій – 7 відсотків;
- ведуча "5 каналу" Яніна Соколова – 4 відсотки;
- ведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур – 3 відсотки;
- журналіст "Еспресо" Віталій Портников – 3 відсотки;
- блогер каналу "Вата Шоу" Андрій Полтава – 3 відсотки;
- екснардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський – 2 відсотки;
- головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов – 2 відсотки.
Рейтинг найпопулярніших блогерів в Україні за 2021 рік / Фото Internews Ukraine
Зауважимо, серед 20 найуспішніших блогерів знайшлось місце нардепу "Європейської Солідарності" Олексію Гончаренку (11 місце), громадському активісту та колишньому політв'язню Сергію Стерненку (17 місце) та ексміністру закордонних справ Павлу Клімкіну (останнє 20 місце).