Завдяки щорічному опитуванню "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа" вдалось визначити блогерів, за якими українці слідкували найбільше впродовж 2021 року. Найбільше серед них журналістів, однак не менш популярними є політики та громадські активісти.

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Рейтинг найпопулярніших блогерів

інтерв'юер і телеведучий Дмитро Гордон – 18 відсотків;

– 18 відсотків; журналіст і відеоблогер Юрій Дудь – 11 відсотків;

– 11 відсотків; шоумен і громадський діяч Сергій Притула – 10 відсотків;

– 10 відсотків; блогер та ексжурналіст Анатолій Шарій – 7 відсотків;

– 7 відсотків; ведуча "5 каналу" Яніна Соколова – 4 відсотки;

– 4 відсотки; ведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур – 3 відсотки;

– 3 відсотки; журналіст "Еспресо" Віталій Портников – 3 відсотки;

– 3 відсотки; блогер каналу "Вата Шоу" Андрій Полтава – 3 відсотки;

– 3 відсотки; екснардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський – 2 відсотки;

– 2 відсотки; головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов – 2 відсотки.

Рейтинг найпопулярніших блогерів в Україні за 2021 рік / Фото Internews Ukraine

Зауважимо, серед 20 найуспішніших блогерів знайшлось місце нардепу "Європейської Солідарності" Олексію Гончаренку (11 місце), громадському активісту та колишньому політв'язню Сергію Стерненку (17 місце) та ексміністру закордонних справ Павлу Клімкіну (останнє 20 місце).