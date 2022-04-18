Горбунов, Тарабарова, Собчук: українські зірки зустрілися з прикордонниками

Українські прикордонники першими зустрічають ворогів та дають їм гідну відсіч. Відомі люди зустрілися з нашими військовими та подякували їм за вірну службу рідній землі.

Працівники Держприкордонслужби вдень та вночі захищають територію нашої країни від російської навали. А також допомагають евакуюватися тим, хто вирішує покинути Україну, щоб врятувати життя.

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Українські зірки зустрілися з прикордонниками

Щоб висловити свою подяку українські зірки зустрілися з прикордонниками. Світлана Тарабарова, Олег Собчук, Юрій Горбунов та інші відомі люди потішили військовослужбовців виступом. Вони намагалися, щоб хоча б на деякий час наші захисники забули про всі ті жахіття, які їм доводиться переживати.

У перші тижні війни прикордонники взагалі не спали. Вони першими зустрічали ворога й давали йому відсіч. Через них пройшли мільйони українських громадян, які поспіхом виїжджали за кордон, а тепер, на щастя, повертаються додому.

Дуже були раді відвідати цих мужніх людей і підтримати їх!

– написав під фото Юрій Горбунов.



Українські зірки відвідали прикордонників / Фото з інстаграму Юрія Горбунова



Українські зірки відвідали прикордонників / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

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