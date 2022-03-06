Головний режисер "Орла та решки" понад добу не виходить на зв'язок, – Птушкін

Тревел-блогер та ексведучий шоу "Орел та решка" Антон Птушкін оприлюднив в мережі останнє повідомлення, яке надіслав йому Євген Синельников. Він український режисер знаменитої програми "Орел та решка", а також співзасновник каналу "УкрЮтюбПроєкт".

За словами Птушкіна, Синельников зі своєю сім'єю вже 5 днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Але зранку 6 березня Антон заявив, що зв'язку з ним немає вже цілу добу.

До слова Блогер-мільйонник Птушкін попросив росіян засудити війну та згадав евакуацію мами у 2014-му

Птушкін залишив повідомлення, яке отримав останнім від свого друга:

"Сьогодні із штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Будинка тупо немає. У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони почали "сідати". Світла немає і генератор заводиться дуже "стрьомно". Їздить техніка навколо постійно, а автомати б'ють прямо тупо за парканом", – писав Синельников.

Наразі Птушкін не написав у жодній із соцмереж нових даних про стан здоров'я чи перебування свого друга з сім'єю. Синельников також давно не з'являвся у мережі.

Це повідомлення я отримав учора від Жені Синельникова, мого близького друга та головного режисера "Орла та решки", яким ми разом проїхали кілька десятків країн. Він із дітьми та сім'єю вже 5 днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Навколо них пекло. Постійно точаться бої. Виїхати або вивезти їх поки немає жодної можливості. Зв'язку з Жекою немає вже добу,

– пише Птушкін.



Євген Синельников з Птушкіним та Настею Івлєєвою / Фото з телеграму Птушкіна

Сподіваємось і щиро віримо, що з українським режисером та його рідними все гаразд, і він найближчим часом дасть про себе знати.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!